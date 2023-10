Minori: Fontana a P20, tutela sia priorità assoluta per tutti i Parlamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tutela dei bambini e degli adolescenti anche in campo digitale deve essere una priorità assoluta per tutti i Parlamenti". Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, intervenendo al IX vertice dei presidenti dei Parlamenti del G20 (P20) in corso a Nuova Delhi, in India, nella sessione dedicata alla "Trasformazione della vita delle persone attraverso le piattaforme digitali pubbliche". "Penso all'esposizione dei minori alla pedopornografia, alla ludopatia, all'accesso a immagini e testi violenti, al fanatismo religioso e all'arruolamento terroristico - ha sottolineato Fontana -. L'Italia - ha affermato il presidente della Camera - ha investito molto nelle infrastrutture e nelle innovazioni digitali. Esse hanno reso senza dubbio più semplice la vita delle persone, in particolare di chi poteva avere difficoltà nell’accesso ai servizi della pubblica amministrazione: penso, per esempio, ai disabili. I pericoli connessi alla digitalizzazione riguardano anche le istituzioni che rappresentiamo. Si pensi all'aumento significativo di attacchi informatici sempre più sofisticati, provenienti da Paesi non alleati, e da ingerenze esterne che minacciano la democrazia. È urgente intervenire per migliorare la capacità di risposta agli incidenti informatici, investendo nel settore della cybersicurezza e nella prevenzione degli attacchi come, d'altra parte, sia l’Italia sia l'Unione europea stanno facendo".(Rin)