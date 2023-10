Grecia-Italia: Crosetto a Cefalonia per l’80mo anniversario dell’eccidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si trova oggi sull’isola di Cefalonia per la commemorazione dell’80mo anniversario dell’eccidio. Il ministro ha reso omaggio ai militari uccisi nel 1943 presso la “fossa degli italiani”, dove furono ammassati i loro corpi, deponendo un omaggio floreale sotto la lapide commemorativa. Crosetto ha deposto anche una corona d’alloro al monumento ai caduti della resistenza greca, come ha riferito il suo dicastero con un messaggio su X (ex Twitter). (Res)