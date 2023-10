Medio Oriente: Oms invia aereo in Egitto con forniture mediche per Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha inviato in Egitto un aereo carico di forniture mediche destinate ai palestinesi della Striscia di Gaza. Lo ha riferito Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms su x (ex Twitter). “Un aereo con forniture mediche è atterrato ad Al Arish, in Egitto, vicino al valico di Rafah con Gaza”, ha scritto il direttore generale, spiegando che l’Oms è pronta “a distribuire le forniture non appena sarà stabilito l'accesso umanitario attraverso il valico”. “Continuiamo il nostro appello a Israele affinché riconsideri la decisione di evacuare 1,1 milioni di persone. Sarà una tragedia umana"”, ha concluso.(Res)