Medio Oriente: Unicef chiede cessate il fuoco e accesso umanitario

- Centinaia di migliaia di bambini e le loro famiglie hanno iniziato ieri a fuggire dal nord di Gaza in vista di imminenti attacchi su larga scala. Lo ha riferito Unicef in un comunicato. Questo segue giorni di bombardamenti su Gaza dopo i brutali attacchi del 7 ottobre. A quasi una settimana dall'inizio della guerra, centinaia di bambini sarebbero stati uccisi e altre migliaia feriti. L’Unicef chiede un cessate il fuoco immediato, mentre 1,1 milioni di persone - quasi la metà delle quali bambini - sono state avvertite di allontanarsi, in vista di quello che si prevede sarà un assalto militare su vasta scala in uno dei luoghi più densamente popolati del pianeta. I bambini e le famiglie di Gaza hanno praticamente esaurito il cibo, l'acqua, l'elettricità, le medicine e l'accesso sicuro agli ospedali, dopo giorni di ostilità e tagli a tutte le vie di rifornimento. (segue) (Com)