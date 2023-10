Medio Oriente: Unicef chiede cessate il fuoco e accesso umanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione è catastrofica, con bombardamenti incessanti e un aumento massiccio degli sfollati, bambini e famiglie. Non ci sono luoghi sicuri", ha dichiarato il direttore generale dell’Unicef Catherine Russell. "Un cessate il fuoco immediato e l'accesso umanitario sono le priorità assolute per consentire ai bambini e alle famiglie di Gaza di ricevere gli aiuti tanto necessari. Abbiamo bisogno di una pausa umanitaria immediata per garantire un accesso sicuro e senza ostacoli ai bambini bisognosi, indipendentemente da chi siano o da dove si trovino. Ci sono regole di guerra. I bambini di Gaza hanno bisogno di un sostegno salvavita e ogni minuto è importante". (segue) (Com)