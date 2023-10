Medio Oriente: Unicef chiede cessate il fuoco e accesso umanitario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le case e le infrastrutture critiche sono in rovina e oltre 423.000 persone sono già fuggite dalle loro abitazioni. Alcuni si sono rifugiati in scuole o ospedali, alcuni dei quali sono stati danneggiati dagli attacchi. Anche i due principali ospedali di Gaza, già a corto di carburante e stracolmi di civili feriti, sono stati avvertiti di trasferire pazienti e personale a sud in poche ore. Al momento, per la popolazione civile non c'è praticamente alcuna via d'uscita da Gaza. Gli operatori dell’Unicef hanno continuato a rispondere ai bisogni critici dei bambini nella Striscia di Gaza, ma l'accesso sta diventando sempre più difficile e pericoloso. Gli operatori umanitari sono stati avvertiti di lasciare la città di Gaza, ma il personale dell’Unicef rimarrà nel sud della Striscia per continuare a fornire assistenza ai bambini bisognosi. (segue) (Com)