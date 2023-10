Medio Oriente: Unicef chiede cessate il fuoco e accesso umanitario (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unicef ha distribuito quasi tutti gli aiuti preposizionati e ha lavorato per mantenere in funzione l'unico impianto di desalinizzazione funzionante in tutta la Striscia di Gaza, con una capacità molto ridotta. L'impianto fornisce acqua sicura a 75.000 persone, ma senza carburante potrebbe presto fermarsi. Sono state fornite anche forniture mediche e medicinali agli ospedali, ma dato il numero di feriti, i letti degli ospedali e le medicine essenziali - compresi gli anestetici - si stanno rapidamente esaurendo. "Un bambino è un bambino. I bambini di tutto il mondo devono essere protetti in ogni momento e non devono mai subire attacchi", ha dichiarato Russell. "Ribadiamo l'appello del segretario generale delle Nazioni Unite a revocare l'ordine a più di un milione di civili palestinesi di lasciare il nord di Gaza e a prendere tutte le misure possibili per garantire la loro sicurezza e protezione. Ogni bambino non merita di meno". (Com)