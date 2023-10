Serbia: Dacic incontra l'Alto Commissario Onu per i rifugiati Grandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha incontrato l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. Lo riporta un comunicato del dicastero serbo, secondo cui Dacic, a margine della 74ma sessione del Comitato esecutivo dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) di ieri, ha ringraziato Grandi per la "cooperazione e il sostegno costruttivi" e ha espresso la speranza che la cooperazione proficua continui in futuro. Il ministro ha sottolineato la "necessità di continuare la cooperazione e il sostegno dell'Unhcr in materia di assistenza a lungo termine per gli sfollati in Serbia, per i rifugiati dalla Bosnia Erzegovina e dalla Croazia, e quelli interni dal Kosovo". Dacic ha quindi sottolineato l'importanza di una "buona e proficua cooperazione nell'attuazione del Programma regionale di edilizia abitativa" in Serbia e nella regione, che si è concluso nel giugno di quest'anno. Grandi da parte sua ha elogiato gli sforzi della Serbia nel fornire il "sostegno disinteressato nella cura dei rifugiati e dei migranti che si spostano nella cosiddetta rotta balcanica". Dacic ha infine invitato l'Alto commissario a visitare la Serbia. (Seb)