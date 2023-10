Kosovo: polizia arresta a Merdare cittadino serbo sospettato di crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti di polizia del Kosovo hanno arrestato nel tardo pomeriggio di ieri un cittadino serbo, Tomica Bojkovic, al valico amministrativo di Merdare. All'uomo, fermato perché sospettato di crimini di guerra tra il 1998 e il 1999 nella zona di Vucitrn e portato alla stazione di polizia di Pristina, è stata ordinata la custodia cautelare di 48 ore. Lo ha annunciato l'Ufficio del governo serbo per il Kosovo. "Con il nuovo arresto arbitrario dei serbi da parte di Pristina, al nostro popolo viene inviato il messaggio di non essere il benvenuto nella sua patria e viene ulteriormente intimidito con l'obiettivo di espellerlo definitivamente dal territorio del Kosovo", ha annunciato l'Ufficio in una nota. (Seb)