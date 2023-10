Medio Oriente: Blinken sente Parolin, focus su situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso la situazione in Medio Oriente, dopo l’attacco sferrato una settimana fa contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas. Entrambi hanno ribadito la necessità di fare tutto il necessario per proteggere la popolazione civile nella striscia di Gaza. Il capo della diplomazia statunitense ha ringraziato Parolin per il sostegno di Papa Francesco nei confronti di Israele. (Was)