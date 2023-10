Business news: Romania, produzione di carbone calata del 14,2 per cento nei primi sette mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione netta di carbone della Romania è stata, nei primi sette mesi di quest'anno, di 1,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, inferiore del 14,2 per cento (248.300 tep) rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Nel periodo menzionato, la Romania ha importato 147.200 tep di carbone netto, 180.200 tep (55,6 per cento) in meno rispetto alla quantità importata l'anno precedente nello stesso intervallo. Secondo la Commissione nazionale di strategia e previsione, la produzione di carbone della Romania diminuirà quest'anno del 12,5 per cento, fino a 2.705 milioni tep, mentre le importazioni diminuiranno del 40,3 per cento, fino a 210 mila tep. Nell'ultima previsione del bilancio energetico, la Commissione Nazionale di Strategia e Previsione indica che, fino al 2026, la dinamica della produzione di carbone e la sua importazione dovrebbero diminuire, poiché altre capacità di produzione di energia verranno messe in funzione. Pertanto, nel 2024 la produzione diminuirà del 6,7 per cento (a 2,525 milioni di tep) e le importazioni del 6,7 per cento (a 195 mila tep), nel 2025 dell'8,6 per cento (a 2,31 milioni di tep), rispettivamente del 4,5 per cento (a 185 mila tep) e nel 2026 del 10,2 per cento (a 2.075 milioni tep), rispettivamente del 2,5 per cento (a 180.000 tep). (Rob)