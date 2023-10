Business news: Bosnia, Banca centrale abbassa aspettative inflazione al 7,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Bosnia Erzegovina (Cbbh) ha abbassato le aspettative sul tasso di inflazione media per l'anno in corso portandolo al valore del 7,9 per cento. Lo riportano i risultati dell'ultima indagine di settembre, secondo cui a giugno l'inflazione annuale media prevista era invece dell'8,3 per cento. Le aspettative di inflazione per il 2024 in questo ciclo di indagine sono attestate al 5,2 per cento. (Seb)