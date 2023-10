Business news: Regno Unito, più grande parco eolico offshore inizia ad alimentare rete del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più grande progetto di parco eolico offshore del mondo, nel mare del Nord, ha iniziato ad alimentare la rete del Regno Unito. Gli sviluppatori hanno confermato ieri che la Dogger Bank ha iniziato a produrre energia durante il fine settimana, quando la prima delle 277 turbine è stata collegata alla rete elettrica, alimentando così abitazioni e aziende britanniche. A riportare la notizia è il quotidiano "The Guardian". Il progetto, sviluppato congiuntamente dalla società energetica britannica Sse e dalle norvegesi Equinor e Vargronn, sarà completato nel 2026 e produrrà 3,6 gigawatt di energia, sufficienti per 6 milioni di case all'anno. A questo riguardo, il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha affermato che lo sviluppo della Dogger Bank "non solo rafforzerebbe la nostra sicurezza energetica, ma creerebbe posti di lavoro, abbasserebbe le bollette elettriche e ci manterrebbe sulla buona strada per lo zero netto". Il progetto è "fondamentale per generare energia rinnovabile ed efficiente in grado di alimentare le case britanniche dal suo mare" ha aggiunto il premier. (Rel)