Business news: Romania, il tasso di inflazione è sceso all'8,8 per cento a settembre 2023

- Il tasso di inflazione in Romania è sceso a settembre all'8,8 per cento annuo, dopo il 9,4 per cento di agosto. Lo ha riferito l’Istituto nazionale di statistica. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 10,36 per cento, quelli dei beni non alimentari del 6,68 per cento e quelli dei servizi del 12,10 per cento. Rispetto ad agosto, i prezzi a settembre sono aumentati dello 0,79 per cento. Il tasso di inflazione da inizio 2023 è del 5,7 per cento. La Banca nazionale della Romania ha segnalato a inizio ottobre che l’inflazione continuerà a diminuire fino alla fine dell'anno. (Rob)