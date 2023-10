Business news: Spagna, a settembre inflazione +0,2 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre in Spagna l'inflazione è cresciuta dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente e ha aumentato il tasso su base annua di 0,9 punti percentuali, raggiungendo il 3,5 per cento. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica, che attribuisce questo incremento principalmente ai prezzi dell'elettricità, dei carburanti e dei lubrificanti. Dall'altra parte, l'inflazione di fondo è scesa di tre decimi di punto percentuale a settembre, al 5,8 per cento. Il ministero dell'Economia ha sottolineato in un comunicato che nonostante ciò la Spagna "è stata tra i Paesi con l'inflazione più bassa e la crescita più alta dell'intera zona euro per più di un anno". (Spm)