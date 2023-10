Sardegna: ok a contratti per 20 milioni di euro di manutenzioni nei porti del nord dell’Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stanziamento, quello dedicato agli accordi quadro, che si aggiunge ai consistenti investimenti per le numerose opere infrastrutturali previste nel settentrione isolano. Tra questi i dragaggi nel porto di Olbia, che verranno a breve sottoposti a procedura di Valutazione Ambientale, e per i quali l’Ente ha incrementato il budget disponibile ad oltre 70 milioni di euro; la riqualificazione del mercato ittico di Porto Torres e la sua trasformazione in centro servizi (oltre 2 milioni di euro); l’Antemurale, prossimo all’accantieramento, per un investimento di circa 30 milioni di euro; non ultimi gli interventi su tutti gli scali per l’elettrificazione delle banchine (78 milioni di euro). “Con i contratti di manutenzione recentemente firmati, siamo pronti ad affrontare tempestivamente e per il prossimo quadriennio tutti gli interventi necessari a garantire la massima efficienza dei nostri scali del nord – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Consolidiamo il ricorso agli accordi quadro, strumenti snelli per un soddisfare tutte le eventuali emergenze, soprattutto nei periodi di massimo picco di traffico, che si affiancano all’intensa e capillare programmazione infrastrutturale attualmente in corso per i porti di competenza”. (Rsc)