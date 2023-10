Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNE ROMA- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa all'evento 'Sabato Blu – Giornata del camminare". Via della Pineta Sacchetti incrocio via Callisto II. (ore 11)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene al dibattito "Terra tra le mani, lavoro e formazione per l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza" al Villaggio Coldiretti, Stand Roma Capitale, Circo Massimo. (ore 12)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene al dibattito "Agricoltura tra tradizione e innovazione" al Villaggio Coldiretti, Stand Roma Capitale. Circo Massimo. (ore 18) (segue) (Rer)