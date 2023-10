Roma: donna uccisa a martellate in casa, fermato un 38enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo caso di femminicidio a Roma. Il corpo di una donna di 71 anni è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri in un appartamento in via Prato Fiorito, nella periferia est della Capitale. I carabinieri, che indagano sull'omicidio, hanno fermato un uomo di 38 anni, trovato con un martello sporco di sangue. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, amico dei figli della donna, avrebbe ucciso la 71enne a martellate mentre era sotto effetto di droga. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni vicini, insospettiti dai rumori provenienti dall'appartamento dove abitava la vittima. La posizione del 38enne, sospettato dell'omicidio, è al vaglio degli inquirenti. (Rer)