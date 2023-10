Business news: Ungheria e Oman siglano accordo su ricerca e sviluppo congiunto idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria e l'Oman hanno firmato un accordo sulla ricerca e lo sviluppo congiunto nel settore dell'idrogeno verde. Lo ha reso noto su Facebook il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. "L'Oman è uno dei leader mondiali nello sviluppo dell'idrogeno verde, quindi è un grande successo per noi l'accordo firmato, tramite il quale il nostro Paese è diventato il primo partner centroeuropeo dell'Oman nella ricerca e sviluppo legati all'idrogeno verde", ha spiegato Szijjarto dopo un incontro con il collega omanita Badr bin Hamad al-Busaidi. Sono inoltre in corso i preparativi per l'apertura dell'ambasciata dell'Oman a Budapest, ha aggiunto il ministro ungherese. (Vap)