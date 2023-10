Business news: Regno Unito, economia cresciuta dello 0,2 per cento ad agosto rispetto a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia britannica è cresciuta dello 0,2 per cento ad agosto rispetto a luglio, in linea con le aspettative. Lo ha annunciato l'Ufficio nazionale per le statistiche (Ons), secondo cui ciò è stato determinato principalmente dalla crescita dello 0,4 per cento nel settore dei servizi, nonostante la contrazione dello 0,7 per cento nella produzione industriale e un calo dello 0,5 per cento nel settore delle costruzioni. (Rel)