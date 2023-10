Business news: Regno Unito, prezzi delle case diminuiti del 13,4 per cento in termini reali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle abitazioni nel Regno Unito sono diminuiti di un modesto 2,8 per cento in termini nominali dal loro picco nel marzo 2022, ma del 13,4 per cento in termini reali. È quanto emerge dall'analisi dell'indice nazionale dei prezzi delle case condotta dall'agente immobiliare Savills, secondo cui l'inflazione ha mascherato la reale portata dei recenti cali dei prezzi delle case nel Paese. "A causa dell'elevata inflazione, l'aggiustamento del prezzo medio di una casa nel Regno Unito è stato molto più significativo in termini reali", ha affermato Lucian Cook, direttore della ricerca residenziale presso Savills. (Rel)