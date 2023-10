Business news: a spagnola Acs ampliamento terminal C aeroporto di Seattle per 375 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Acs, attraverso la consociata Turner Construction, realizzerà l'ampliamento del terminal C dell'aeroporto internazionale di Tacoma, nella città statunitense di Seattle, per circa 375 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il progetto, incentrato sul miglioramento del traffico passeggeri, prevede la creazione di nuovi spazi commerciali e di ristorazione, nonché l'allestimento di servizi medici, uffici e una sala Vip di 1.900 metri quadrati per Alaska Airlines. Altri quattro piani saranno costruiti sopra l'edificio esistente. L'inizio dei lavori è previsto per l'inizio del prossimo anno e dovrebbero concludersi nel 2027. L'espansione porterà il terminal C dagli attuali 7.500 metri quadrati di superficie a circa 21 mila metri quadrati. (Spm)