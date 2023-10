Business news: Eurostat, produzione industriale in aumento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto la produzione industriale destagionalizzata è aumentata dello 0,6 per cento sia in area euro che nell'Ue rispetto al mese precedente. Lo si apprende da stime di Eurostat. Nel mese di luglio, invece, la produzione industriale era diminuita dell'1,3 per cento in entrambe le aree. Su base annuale, rispetto al mese di agosto 2022, la produzione industriale è diminuita del 5,1 per cento nell'area dell'euro e del 4,4 per cento nell'Ue. Su base mensile, in area euro, la produzione di beni di consumo durevoli è cresciuta dell'1,2 per cento, quella di beni di consumo non durevoli dello 0,5 per cento e quella di beni strumentali dello 0,3 per cento, mentre la produzione di beni intermedi è diminuita dello 0,3 per cento e quella di energia dello 0,9 per cento. In Ue, la produzione di beni di consumo durevoli è cresciuta dell'1,2 per cento, quella di beni di consumo non durevoli dello 0,7 per cento e quella di beni strumentali dello 0,1 per cento, mentre la produzione di beni intermedi è diminuita dello 0,2 per cento e quella di energia dello 0,5 per cento. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, gli aumenti mensili più elevati sono stati registrati in Irlanda (+6,1 per cento), Slovacchia (+4,5 per cento) e Lituania (+3,7 per cento). Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Ungheria (2,4 per cento), Croazia (-2,2 per cento) e Belgio (-1,8 per cento). L'Italia è in crescita leggera dello 0,2 per cento. Su base annuale, in eurozona, rispetto ad agosto 2022, la produzione di beni di consumo durevoli è diminuita del 7,2 per cento, quella di beni strumentali del 7 per cento, quella di energia del 6,3 per cento, quella di beni intermedi del 5,2 per cento e quella di beni di consumo non durevoli dell'1,4 per cento. In Ue, la produzione di beni di consumo durevoli è diminuita del 7,3 per cento, quella di energia del 6,7 per cento, quella di beni intermedi del 5,5 per cento e quella di beni strumentali del 5,2 per cento, mentre la produzione di beni di consumo non durevoli è rimasta stabile. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, i maggiori cali annuali sono stati registrati in Irlanda (27,3 per cento), Slovenia (-12,3 per cento) ed Estonia (-11,9 per cento). Gli aumenti maggiori sono stati osservati in Slovacchia (+4,7 per cento), Danimarca (+3,5 per cento) e Malta (+3,0 per cento). Italia in alo del 4,2 per cento su base annuale. (Beb)