- L'economia della Norvegia ha subito una contrazione dello 0,2 per cento nel mese di agosto. Si tratta del primo calo del Pil norvegese in un periodo di quattro mesi, come reso noto dall'ufficio statistico di Oslo. Il dato fa riferimento solo al Pil continentale, che esclude l'industria offshore norvegese. (Sts)