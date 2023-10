Business news: Slovacchia, produzione industriale ad agosto cresce del 4,6 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Slovacchia ad agosto è cresciuta del 4,6 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio di statistica (Su). Tenuto conto dei fattori stagionali, la crescita è stata del 4,5 per cento. A trainare la produzione industriale è stato innanzitutto l’aumento della produzione di auto (+27 per cento) ma hanno pesato anche l’aumento della fornitura di elettricità, gas e calore (+7,1 per cento) e la produzione del settore dell’elettronica (+7,6 per cento). La produzione industriale media annua nei primi otto mesi dell’anno è scesa dell’1,2 per cento. (Vap)