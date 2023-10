© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione annua nella Repubblica Ceca a settembre è rallentata al 6,9 per cento. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). Ad agosto l’inflazione era scesa all’8,5 per cento. Il rallentamento dell’aumento dei prezzi prosegue ormai da otto mesi di fila e la percentuale di settembre è la più bassa da dicembre 2021. Su base mensile, i prezzi ad agosto sono scesi dello 0,7 per cento. (Vap)