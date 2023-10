Business news: Hsbc rileva attività gestione patrimoniale di Citi Group in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hsbc ha annunciato l’acquisizione dell'attività di gestione patrimoniale al dettaglio di Citi Group in Cina, mentre la banca statunitense continua a ridimensionare l'attività di franchise per i consumatori asiatici intrapresa due anni fa. La banca con sede a Londra acquisirà un portafoglio del valore di 3,6 miliardi di dollari da Citi, che include depositi e altri capitali in Cina continentale, ma esclude carte di credito, mutui e altri prestiti, ha dichiarato la banca in un comunicato. Il valore dell'operazione non è noto. Citi aveva annunciato lo scorso anno di voler cedere la sua attività di banca al dettaglio in Cina come parte di un ritiro regionale dal settore. Di contro, Hsbc sta sviluppando la sua attività di gestione patrimoniale in Cina. La banca prevede che il numero di adulti nel Paese con almeno 250.000 dollari di patrimonio netto raddoppierà a circa 351 milioni entro il 2030. (Rel)