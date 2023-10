Medio Oriente: Blinken atterrato in Arabia Saudita, quarta tappa in un solo giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è da poco arrivato a Riad, in Arabia Saudita, nel quadro del tour organizzato per confrontarsi con i leader dei Paesi arabi dopo l’attacco sferrato sabato scorso contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas. Si tratta del quarto Paese in una sola giornata per Blinken, che da stamattina è stato in Giordania, Qatar e Bahrein. Il capo della diplomazia statunitense, che tornerà negli Usa dopodomani, ha in programma anche altre due tappe, in Egitto e negli Emirati Arabi Uniti. (Was)