Medio Oriente: “Al Jazeera”, attacchi israeliani contro auto in fuga da Gaza

- L’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera” ha accusato Israele di bombardare i civili in fuga dalla parte settentrionale della Striscia di Gaza. “Due testimoni riferiscono di un attacco aereo sulle auto in fuga vicino alla città di Deir el Balah, a sud della zona di evacuazione”, afferma la tv di Doha. Dopo l’ordine di evacuazione annunciato dalle autorità israeliana nei confronti di 1,1 milioni di palestinesi che vivono nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, il ministro della Diesa israeliano, Yoav Gallant, ha detto: “Israele non sparerà mai e poi mai di proposito ai civili. Pertanto, chiediamo a tutti i civili di Gaza City di andare a sud di Gaza. E il motivo è che non vogliamo ferirli. I terroristi si mimetizzano tra la popolazione civile. Dobbiamo quindi separarli. Chi vuole salva la vita vada a sud. Parole fermamente respinte dagli esponenti di Hamas. “Resisteremo al tentativo di Israele di pulire etnicamente Gaza. Israele ha dichiarato pubblicamente il suo piano di commettere un genocidio contro i palestinesi. Ciò che stanno facendo è disumano, non ha precedenti. O vivremo a testa alta o moriremo combattendo”, ha affermato Izzat Al Risheq, membro dell’ufficio politico di Hamas, citato dall’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”. (Res)