Clima: Meloni, “tema è sfida principale, da Italia 3 miliardi di euro per l’Africa”

- Garantire sostenibilità sociale ed economica insieme alla sostenibilità ambientale è una delle sfide principali che abbiamo di fronte. Lo ha detto stasera la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou N’Guesso. “Il tema dei cambiamenti climatici si è affrontato con serietà, non con un approccio ideologico, si è affrontato con la serietà di difendere l'ambiente con l'uomo dentro, quindi garantire sostenibilità sociale ed economica insieme alla sostenibilità ambientale è una delle sfide principali che noi abbiamo di fronte. Non è un caso che l'Italia abbia scelto di destinare il 70 per cento del suo fondo per il clima, circa 3 miliardi di euro, proprio al continente africano e che abbia deciso di legare questo investimento a quello che noi chiamiamo Piano Mattei per l'Africa”, ha detto Meloni. (Res)