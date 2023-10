Legge Bilancio: Confartigianato, apprezziamo indicazioni su obiettivi contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo apprezzato le indicazioni sugli obiettivi dei contenuti nella legge di Bilancio 2024. Lo ha dichiarato il presidente di Confartigianato Imprese, Marco Granelli, al termine del primo incontro tra governo e parti sociali a palazzo Chigi sulla legge di Bilancio. “Crediamo che questa manovra abbia tenuto conto del rispetto degli indici di bilancio, in virtù di una situazione internazionale molto delicata. Sappiamo che la coperta e corta, sempre in un’ottica di non abbandonare il sostegno alle nostre attività”, ha aggiunto. (Rin)