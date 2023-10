Medio Oriente: Biden su operazione Israele, preoccupato per i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è preoccupato per il futuro della popolazione civile nella striscia di Gaza, in vista di una operazione militare di terra da parte di Israele dopo l’attacco sferrato sabato scorso dal movimento palestinese islamista di Hamas. Parlando con i giornalisti durante una visita in Philadelphia, a Biden è stato chiesto quali sono i motivi di preoccupazione legati ad una operazione di Israele nella striscia di Gaza. “La morte dei civili”, si è limitato a dire il presidente, senza aggiungere altro. (Was)