Francia: livello allarme passa a "emergenza attentati"

- Dopo l'attentato avvenuto oggi in una scuola di Arras, dove un insegnante è morto per le coltellate da un giovane di origini cecene, il governo francese ha deciso di aumentare l'allarme in "emergenza attentati". Lo riferiscono i media citando una fonte del governo. L'emittente televisiva "BfmTv" afferma che sono in tutto otto i fermi scattati dopo l'attentato, nel quale sono rimaste ferite tre persone, che non sono in pericolo di vita. Tra i fermi c'è anche l'assalitore.(Frp)