Energia: Meloni, settore è fondamentale per legare i destini di Europa e Africa

- L'energia è l'elemento fondamentale di una “cooperazione da pari a pari” in grado di “legare i destini” di Africa e Europa. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou N’Guesso. “Stasera abbiamo parlato di molti di quei settori che vorremmo tentare di esportare anche nelle altre nazioni africane e un po' nell'Unione Europea", ha detto Meloni, parlando di "un modello di cooperazione da pari a pari, un modello di cooperazione nel quale si riesce a legare i propri destini a crescere insieme. L'energia è un elemento fondamentale di questa cooperazione. La necessità dell'Europa che si trova in difficoltà sulle risorse energetiche e la possibilità per l'Africa di produrre quelle risorse energetiche, non è più una cooperazione che si fa in modo transitorio: vuol dire legare i propri destini in un legame lungo e reciprocamente vantaggioso”. (Res)