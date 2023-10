Medio Oriente: Usa, Hamas ha attaccato intenzionalmente le scuole israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento palestinese islamista di Hamas ha ordinato ai suoi combattenti di attaccare scuole elementari e centri per i giovani nel kibbutz di Kfar Sa’ad, durante l’attacco sferrato sabato scorso contro Israele. È quanto si legge in alcuni documenti ottenuti in esclusiva dall’emittente “Nbc News”, che i militari israeliani hanno recuperato dai combattenti di Hamas uccisi durante gli scontri degli ultimi giorni. Nelle carte, che riportano la dicitura “top secret” in arabo, la leadership di Hamas ha ordinato ad alcune unità di accerchiare i villaggi israeliani e colpire le strutture dove si trovavano bambini e giovani, prendendo ostaggi e portandoli rapidamente nella striscia di Gaza. I documenti includono mappe dettagliate dell’area di Kfar Sa’ad. Nello specifico, ad una unità specifica è stato ordinato di attaccare una scuola, mentre un secondo gruppo avrebbe dovuto occuparsi della cattura degli ostaggi. (Was)