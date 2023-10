© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile, Simona Baldassarre, partecipa alla manifestazione “RemaRoma per la vita”. Ponte Cavour, (ore 16)- L’assessore al Lavoro, all’Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito, Giuseppe Schiboni, partecipa alla celebrazione del Ventennale del teatro Palladium. Teatro Palladium, piazza Bartolomeo Romano 8 (ore 16)- L'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, partecipa all'inaugurazione e alla riapertura del centro commerciale Ex Mercatone di Rieti. Rieti, Zona Industriale, via delle Scienze 18/20 (ore 17) (Rer)