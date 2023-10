Afghanistan: Unhcr lancia un appello urgente per il sostegno ai sopravvissuti al terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha lanciato oggi un appello urgente per raccogliere 14,4 milioni di dollari Usa per aumentare l’assistenza alle persone colpite dai tragici terremoti che hanno interessato di recente l’Afghanistan occidentale. Lo riferisce un comunicato della stessa agenzia Onu. Centinaia di migliaia di persone nella provincia di Herat sono state colpite e necessitano di assistenza immediata. Le scosse, in rapida successione, hanno provocato più di mille morti e migliaia di feriti. "Purtroppo, queste cifre sono destinate probabilmente a salire, man mano che emerge la portata del disastro. (...) L’Unhcr fa appello alla comunità internazionale perché sostenga urgentemente le persone colpite dal terremoto, sottolineando l’importanza di un’azione rapida per fornire l’aiuto necessario prima dell’arrivo dei mesi rigidi dell’inverno", conclude la nota. (Res)