- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al momento non ha in programma un viaggio in Israele, dopo l’attacco sferrato sabato scorso dal movimento palestinese islamista di Hamas. Lo ha detto la vice portavoce della Casa Bianca, Olivia Dalton, durante un briefing con la stampa. “Allo stato attuale non abbiamo alcun viaggio da annunciare”, ha detto. (Was)