© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Roma ha sollecitato una pena a 17 anni di carcere per Manlio Cerroni, proprietario della discarica Malagrotta di Roma. L'imprenditore è imputato nel processo per reati ambientali legati alla gestione della discarica. Lo stesso pm ha sollecitato una pena a 11 anni per Francesco Rando, il braccio destro di Cerroni. (Rer)