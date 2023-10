Medio Oriente: Guterres, scontro a fuoco tra Israele e Libano "molto preoccupante" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di stampa "Reuters" ha confermato che il suo operatore Issam Abdallah è stato ucciso in un attacco attribuito alle forze aeree israeliane nel sud del Libano. In precedenza, i media arabi avevano riferito che un giornalista era stato ucciso e altri tre erano rimasti feriti in un bombardamento attribuito alle forze israeliane nel villaggio di Alma al Shaab, nel distretto di Tiro, nel sud del Libano. Una fonte dell'esercito libanese ha detto al quotidiano di Beirut "L'Orient Le Jour" che la morte del videoreporter è stata "senza dubbio causata da un proiettile israeliano". (segue) (Rum)