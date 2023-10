Legge Bilancio: palazzo Chigi, confronto governo - parti sociali, clima costruttivo, priorità redditi e pensioni bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terminato a Palazzo Chigi il primo tavolo di confronto tra governo e parti sociali sulla manovra in vista del varo in Consiglio dei ministri di lunedì 16 ottobre. Uno scambio di vedute – riferisce una nota di palazzo Chigi – che si è svolto in un clima proficuo e costruttivo nel corso del quale l’esecutivo ha illustrato alle associazioni sindacali e datoriali i pilastri del disegno di legge di Bilancio per il 2024. Il governo – rappresentato dai ministri dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, dal viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo, dal sottosegretario alle Imprese e Made in Italy Fausta Bergamotto e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano – ha sottolineato come, nel rispetto della sostenibilità della finanza pubblica, si stia lavorando a una manovra seria, responsabile e realista in continuità con il lavoro portato avanti dal governo fin dalla precedente legge di Bilancio. (segue) (Com)