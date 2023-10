Medio Oriente: Medici senza frontiere, evacuazione ospedale Gaza rinviato a domattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane hanno concesso al personale dell’ospedale di Al Awda, dove opera Medici senza frontiere (Msf), tempo fino alle 6 del mattino di domani per l’evacuazione della struttura sanitaria. Lo ha riferito la stessa Ong in un post su X (ex Twitter). In precedenza, Msf aveva riferito di aver ricevuto solo due ore di tempo. “ ancora curando i pazienti. Condanniamo questo ordine, il continuo spargimento di sangue e gli attacchi all'assistenza sanitaria a Gaza. Stiamo cercando di proteggere il nostro personale e i nostri pazienti. Riuscire ad evacuare i pazienti è molto complicato”. (Res)