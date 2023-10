Argentina: il candidato ultraliberale Milei è indagato per dichiarazioni "anti-pesos" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Fernandez aveva denunciato Milei per "intimidazione pubblica" dopo il brusco rialzo del valore del "dollaro blu", la valuta degli Stati Uniti nel mercato parallelo, considerando che le sue dichiarazioni contro la valuta argentina avevano causato "paura" tra i cittadini e avevano favorito lo sviluppo di una "corsa agli sportelli". Lunedì, dopo una domanda di un giornalista di "Radio Mitre" sul rinnovo dei depositi a tempo determinato fissi in valuta argentina, Milei ha risposto: "Non dovrebbero mai essere in pesos argentini". E ha aggiunto che "il peso è la valuta emessa dal politico argentino, quindi non può valere nemmeno come escrementi perché quella spazzatura non serve nemmeno come fertilizzante". Inoltre, Marra ha pubblicato su X: "Oggi più che mai: non risparmiare in pesos. Prendi cura dei tuoi soldi. Ti ci è voluto molto per guadagnarli". (segue) (Arb)