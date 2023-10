Salario minimo: Brunetta, Cnel non rappresenta interessi del consenso politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cnel “non rappresenta gli interessi del consenso politico, bensì gli interessi dei corpi intermedi della società. È forse questo che fa paura?". È quanto ha dichiarato il presidente del Cnel, Renato Brunetta, ospite a “Zapping” su Rai Radio 1. “Mi fa sorridere chi parla di fallimento del Cnel. Il documento sul salario minimo, che ho consegnato ieri al presidente Meloni, è passato a larghissima maggioranza. Non c'è stata unanimità, poco male. Tutti siamo a favore del salario minimo, solo che qualcuno lo vuole attraverso la contrattazione e qualcuno attraverso una norma calata dall'alto, come una grida manzoniana. Dobbiamo stupirci che il Cnel si sia espresso a favore della contrattazione? Certo che no. È una scelta pienamente inserita nel solco della tradizione del Cnel, che si è sempre espresso in tal senso. Dobbiamo invece chiederci chi ha paura del Cnel, di questo organismo costituzionale, i cui membri sono nominati dalle parti sociali e dalle più alte istituzioni del Paese”, ha aggiunto. (Rin)