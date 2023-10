Medio Oriente: Usa preparano possibile dispiegamento di unità militare di risposta rapida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi si stanno preparando al possibile dispiegamento di una unità di risposta rapida del Corpo dei Marines in Medio Oriente, nell’eventualità di nuove disposizioni relative all’invio di truppe nella regione per rafforzare il posizionamento strategico di Washington, dopo l’attacco sferrato sabato scorso contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che la 26ma unità di spedizione del Corpo dei Marines, una unità di forze speciali delle Forze armate Usa, sta portando avanti i “dovuti preparativi”, nell’eventualità di nuovi ordini che ne comportino il dispiegamento nella regione. L’unità, che al momento si trova a bordo della nave d’assalto anfibia Uss Bataan, è composta da circa duemila militari, e potrebbe contribuire ad una evacuazione su larga scala. Al momento, le fonti hanno precisato che il dispiegamento dell’unità non è stato disposto, ma il Pentagono si sta preparando ad una risposta rapida in caso di necessità. (Was)