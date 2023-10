Medio Oriente: segretario generale Lega araba scrive a Borrell, “l’Ue condanni Israele”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Lega degli stati arabi, Ahmed Aboul Gheit, ha indirizzato una lettera aperta all’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in merito alla situazione di assoluta emergenza nella Striscia di Gaza. “L’attuale attacco israeliano a Gaza non è solo una guerra, ma un vero e proprio crimine di guerra”, scrive Aboul Gheit, definendo “folle” e “oltraggiosa” la richiesta di spostare l'intera popolazione dal nord della Gaza al sud. Per questo motivo, secondo Aboul Gheit, l’Unione europea dovrebbe condannare “con la massima determinazione” la condotta di Israele in risposta all’attacco del movimento estremista palestinese Hamas. “Sarebbe una macchia perenne e indelebile sulla coscienza della comunità internazionale, se lasciassimo che iniziative così folli venissero realizzate”, aggiunge la lettera del segretario generale citata sul sito web dell’associazione italo-araba “Assadakah”. (Res)