Legge Bilancio: Uil, 15 miliardi di euro per taglio cuneo fiscale, prorogato per il 2024

- Il governo ci ha illustrato le cose che vogliono fare in legge di Bilancio: “15 miliardi di euro per il taglio del cuneo fiscale che verrà prorogato per un anno: abbiamo apprezzato questa decisione ma abbiamo sottolineato la necessità di renderlo strutturale, per dare sicurezza ai lavoratori nel futuro”. Lo ha detto il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, al termine del primo incontro tra governo e parti sociali a palazzo Chigi. (Rin)