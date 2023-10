Legge Bilancio: Uil, 5 miliardi per rinnovo contratti Pa non bastano, servono più risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha annunciato che mette 5 miliardi per il rinnovo dei contratti pubblici, “è un passo importante però non è esaustivo per rinnovare subito tutti i contratti”. Lo ha detto il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, al termine del primo incontro tra governo e parti sociali a palazzo Chigi sulla legge di Bilancio. “Abbiamo chiesto di avere più risorse, bisogna dare continuità alla contrattazione”, ha aggiunto. (Rin)