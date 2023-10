Legge Bilancio: Uil, niente su previdenza e opzione donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è niente sulla previdenza: “dicono che confermeranno Quota 103 ma non c’è nessun intervento”. Lo ha detto il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, al termine del primo incontro tra governo e parti sociali a palazzo Chigi sulla legge di Bilancio. “Chiediamo una flessibilità di accesso alla pensione e la rivalutazione piena delle pensioni rispetto al tasso di inflazione. Anche qui da parte del governo non viene fatta menzione”, ha sottolineato Proietti, che ha aggiunto: “Non c'è niente su opzione donna, noi pensiamo debba essere ripristinata nella versione originaria. Su questi provvedimenti la Uil martedì riunirà il consiglio nazionale, faremo una valutazione approfondita”. (Rin)