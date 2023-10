Medio Oriente: Biden, crisi umanitaria a Gaza va affrontata con grande urgenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione umanitaria nella striscia di Gaza rappresenta una crisi da affrontare “con grande urgenza”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso a Philadelphia. “Stiamo lavorando con grande impegno per risolvere la crisi umanitaria nella striscia di Gaza: la maggior parte dei civili palestinesi non ha nulla a che fare con Hamas, e stanno soffrendo anche loro a causa della situazione”, ha detto. (Was)